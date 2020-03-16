شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف أول حالة إصابة بـفيروس كورونا لموظف بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أن موظفا في مقر منظمة الصحة العالمية أصيب بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المصدر للوكالة أن الشخص المصاب زار مبنى منظمة الصحة العالمية آخر مرة يوم الخميس 5 آذار/مارس، وبدأ تظهر عليه الأعراض في عطلة نهاية الأسبوع. وأن الشخص المصاب معزول ذاتيا ً ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وأشار إلى أن الأعراض لم تظهر بعد على أي من الأشخاص الذين اتصلوا مباشرة بالمصاب. غير أن منظمة الصحة العالمية أرسلت معلومات إلى جميع الوكالات الدولية الموجودة في جنيف تفيد بأن المنظمة بدأت في تحديد جميع المخالطين للمصاب

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