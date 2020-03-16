إيطاليا تسجل 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا و349 حالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة في إيطاليا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بمرض "كوفيد 19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد بأكثر من 3 آلاف عما كان عليه أمس الأحد، إلى جانب زيادة حالات الوفاة 349 حالة.



وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية في إفادة صحفية، إن عدد المصابين ارتفع إلى 27,980 مصابًا، من 24,747 مصابًا أمس الأحد، بزيادة يومية قدرها 3,233 إصابة. فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 2,158 من 1,809 وفيات، بزيادة قدرها 349 حالة وفاة.