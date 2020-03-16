شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الألماني يدعو السكان إلى البقاء في المنازل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الإثنين، السكان إلى ”البقاء في المنازل“ وتفادي التواصل من قرب؛ على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس الألماني في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية: ”ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!“، مضيفا أن هذه الإجراءات ”ضرورية، أرجوكم احترموها!“، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني يدعو السكان إلى البقاء في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.