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دولة الإمارات تعلق الجمعة والصلاة في المساجد ودور العبادة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

دولة الإمارات تعلق الجمعة والصلاة في المساجد ودور العبادة

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، تعليق صلاة الجمعة، والصلوات في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء البلاد مؤقتا، ولمدة أربعة أسابيع، وذلك حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

 

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وجاء القرار بعد الاتفاق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية .. وفق “إرم نيوز“.

 

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء: إن القرار يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة ”كوفيد 19″، والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

 

وأهابت ”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “ والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الامتثال لهذا التوجيه، الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

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