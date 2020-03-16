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بنوك لبنان تغلق فروعها حتى 29 مارس بسبب كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين، إن البنوك ستغلق فروعها في الفترة من 17 إلى 29 من مارس/آذار حفاظا على سلامة الموظفين في خضم تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن البنوك ستواصل توفير الرواتب بالليرة اللبنانية والمعاملات الضرورية للشركات، خاصة تلك العاملة في مجالات الأغذية والمستلزمات الطبية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

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كانت الحكومة أعلنت حالة طوارئ صحية، الأحد، وإغلاقا يشمل معظم المؤسسات العامة والشركات الخاصة.

وطلبت الحكومة اللبنانية، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "إعلان التعبئة العامة" في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم، للحد من انتشار .

واتخذ لبنان إجراءات تصاعدية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بدءاً بإغلاق المدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كوفيد -19.

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