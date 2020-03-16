كونتي: انتشار كورونا لم يصل ذروته بعد والبلاد دخلت الأسابيع الحرجة

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، إلى أن "العلماء يقولون أن انتشار ​فيروس كورونا​ لم يصل إلى ذروته بعد"، مشدداً على ضرورة "انتظار بضعة أسابيع لرؤية النتيجة التي جاء بها الحجر الصحي الذي بدأ قبل أسبوع في عموم البلاد".

ودعا كونتي، في حديث صحفي، مواطنيه إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، وتجنب التواصل الخطر، مبينا أن ذلك "ينعكس على فاعلية مكافحة الفيروس".

وأوضح أن "العلماء يقولون إن انتشار الفيروس لم يصل إلى ذورته بعد، فهذه الأسابيع هي الأخطر وتتطلب أقصى قدر من الاهتمام"، منوّهاً بأن "​بريطانيا​ دخلت الأسابيع الحرجة".

كما شدد كونتي على "أنهم ليسوا بحاجة إلى فرض مزيد من القيود على المواطنين".