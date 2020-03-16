سلطات إيران تغلق اربعة مواقع دينية رئيسية بسبب فيروس كورونا

أغلقت سلطات ​إيران​ أربعة مواقع دينية رئيسية في كافة أنحاء البلاد كتدبير وقائي للحدّ من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، كما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكر التلفزيون الرسمي الرسمي أنه "بناء على أوامر لجنة مكافحة فيروس كورونا و​وزارة الصحة​"، أغلق مقام الإمام الرضا في مشهد، ومقام فاطمة المعصومة في قم ومرقد الشاه عبد العظيم الحسني في ​طهران​ حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة إرنا الرسمية أن مسجد جمكران في قم أعلن في بيان منفصل أنه سيغلق أبوابه أيضاً.