السلطات الإيطالية تسجل حوالي 3 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 3233 حالة مصاية بفيروس كورونا في يوم واحد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى حوالي 27980 إصابة.
وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن 349 شخصاً فارقوا الحياة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.
من جهتها، أوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا، ارتفع إلى 1420 حالة، عقب تسجيل 202 وفاة جديدة.
ولفت مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا، إلى أن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفاً، في حين يقبع 823 مصاباً في العناية المركزة.
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