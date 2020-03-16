وزير الصحة التركي: تسجيل 6 حالات إصابة جـديدة بكورونا ليرتـفع إجمالي الـمصابين إلى 18

اعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة أنه "تم تسجيل 6 ​حالات​ إصابة جـديدة بفـيروس ​كورونا​ ليرتـفع إجمالي الـمصابين إلى 18 حالة". إضغط للمزيد

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