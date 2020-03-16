وزير الإعلام الأردني: حوالي 5 آلاف شخص متواجدون في منطقة الحجر الصحي

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ​الأردن​ي أمجد العضايلة، أن "عدد الحالات المتواجدة في الحجر الصحي تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف شخص"، لافتاً إلى أن "منطقة الحجر مغلقة عسكرياً".

وكان العضايلة أشار، في وقت سابق، إلى ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 19 حالة، بما فيها المتعافي من الفيروس.

بالتوازي، أعلن وزير الإعلام إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية، يبدأ تنفيذها فوراً لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين. وتشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارت والمعابر الحدودية في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة ​البحر الميت​ والعاصمة عمان، والعقبة.