أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن "عدد الحالات المتواجدة في الحجر الصحي تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف شخص"، لافتاً إلى أن "منطقة الحجر مغلقة عسكرياً".
وكان العضايلة أشار، في وقت سابق، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة، بما فيها المتعافي من الفيروس.
بالتوازي، أعلن وزير الإعلام إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية، يبدأ تنفيذها فوراً لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين. وتشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارت والمعابر الحدودية في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، والعقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام الأردني: حوالي 5 آلاف شخص متواجدون في منطقة الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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