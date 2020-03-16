جونسون: أي شخص لديه اثنان من أعراض فيروس كورونا يجب أن يلزم منزله

أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى أن "أي شخص لديه اثنان من أعراض ​فيروس كورونا​ يجب أن يلزم منزله"، معتبرا ان "هدفنا هو تأخير انتشار الفيروس في الوقت المناسب وإنقاذ الأرواح بناء على المشورة العلمية".

وأكد جونسون "اننا نسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، ولا يجب حظر كل التجمعات بسبب كورونا لكننا نتابع عن كثب".