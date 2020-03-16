الصحة المصرية تنفي إصابة 19 ألف مصري بفيروس كورونا

نفى المحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، ما تداولته صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، لافتاً إلى أن" ما تم تداوله عارٍ تماماً عن الصحة".
واستنكر مجاهد "استناد الجريدة المذكورة في بياناتها إلى تكهنات أحد الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب"، مشددا على أن "منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم".
كما أشار إلى أن "مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي، كما يشرف ويراقب بصفة مستمرة على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الوزارة تجاه المصابين أو المخالطين".
وشدد مجاهد على أن "وزارة الصحة والسكان تعمل وفقا للخطة الوقائية والاحترازية التي وضعتها تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، حيث أن الحالات التي ثبتت نتائج تحاليلها إيجابية للفيروس، جاءت ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية ".
بالتوازي، أكد "عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، غير تلك التي تم الإعلان عنها سابقا".
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