أ ف ب: بومبيو يحذر الصين من نشر "شائعات" حول فيروس كورونا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ حذر ​الصين​ من نشر "شائعات" حول ​فيروس كورونا​.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في "الحزب الشيوعي الصيني" يانغ جيشي أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لان توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أعلن عن وجود اثباتات تؤكد أن وكالة المخابرات المركزية هي التي نشرت فيروس كورونا في الصين.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى وجود أدلة تؤكد أن فيروس COVID-19 تم إنشاؤه من قبل علماء أمريكيين عام 2015.

