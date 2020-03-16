أعلن قادة دول ​مجموعة السبع​ أن تكثيف إجراءات التصدي ل​فيروس كورونا​ أولوية قصوى، مشيرين إلى الاتفاق على زيادة المساعدات الطبية للدول التي تحتاجها، معتبرين أن كورونا يشكل خطرا رئيسيا على ​الاقتصاد العالمي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قادة دول مجموعة السبع: الاتفاق على زيادة المساعدات الطبية للدول التي تحتاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.