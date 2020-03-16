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قادة دول مجموعة السبع: الاتفاق على زيادة المساعدات الطبية للدول التي تحتاجها

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أعلن قادة دول ​مجموعة السبع​ أن تكثيف إجراءات التصدي ل​فيروس ​ أولوية قصوى، مشيرين إلى الاتفاق على زيادة المساعدات الطبية للدول التي تحتاجها، معتبرين أن كورونا يشكل خطرا رئيسيا على ​الاقتصاد العالمي​.

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