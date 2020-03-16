مستشفى بيروت الحكومي أوضح كيفية الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية

أوضح مستشفى بيروت الحكومي في بيان له أنه "في إطار الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع التدابير الصحية الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من التنقل، يمكن للمواطنين الذين اجروا فحوصات كورونا المخبرية في مستشفى بيروت الجامعي، الاتصال يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة عصرا على الرقم 01832020 لمعرفة نتائج فحوصاتهم.".
كما يرجى أخذ العلم بأنه سيتم ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 19 آذار 2020، إطلاق تطبيق لهذا الغرض Mobile App تحت اسم "RHUH" يمكن تحميله على الهواتف الخلوية"
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