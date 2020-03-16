"أسوشيتد برس": الولايات المتحدة تجري أول تجربة للقاح فيروس كورونا المستجد

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ​الولايات المتحدة​ أجرت أول تجربة للقاح ​فيروس كورونا​ المستجد. وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية قد أشارت إلى أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا دخل اليوم مرحلة الاختبار الفعلي في مدينة سياتل.

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