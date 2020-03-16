دعت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين إلى وقفة احتجاجية أمام ​المحكمة العسكرية​ الساعة السابعة من مساء اليوم، "استنكارا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة، إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي ​عامر الفاخوري​، المعروف باسم جزار الخيام"، بحسب بيان الهيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية مساء اليوم امام المحكمة العسكرية استنكارا لقرار إسقاط التهم عن عامر الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.