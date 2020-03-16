الصحة العالمية: الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار وباء كورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أنه "يجب عزل الإصابات الخفيفة ب​كورونا​ لوقف انتشار الفيروس". ورأت المنظمة أن "وباء كورونا هو أسوأ أزمة صحية تواجه العالم والدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار الوباء"، مؤكدة أن "الأطفال أيضاً معرضون للإصابة بفيروس كورونا وصحيح أن معظمهم تعرض لإصابات خفيفة لكن سُجلت في صفوفهم حالات وفاة ولذلك علينا حمايتهم".

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