شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب الحكومة بإزالة معوقات تراخيص البناء والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطالب السجيني، الوزير بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة علي عدد المخالفات للمباني، قائلا: "بعدها سنكتشف جميعا حجم الخسائر علي الدولة المصرية من عدم تحصيل رسوم علي تلك المباني".
وقال السجيني: "اطلبوا رسوم والناس هتدفع ولكن خلصوا التراخيص بسرعة، وبلاش معوقات"، مشيرا إلي أن الخسائر غير المباشرة تتمثل في مليارات منها تكلفة شبكات الصرف الصحي وامتدادها للعشوائيات وغيرها من المرافق العامة الأخري، والتي تقوم بها الدولة من كهرباء ومياه، وغيرها".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو هنصرف جنيه علي تحسين أحوال المهندسيبن هنجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".
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