إيقاف الأسواق العشوائية والأسبوعية بالسويس 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
قرر محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الإثنين، إيقاف الأسواق العشوائية بحي الجناين، وسوق الأحد الأسبوعي بقرية الألبان الجديدة، لمدة ١٥ يومًا، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وجه المحافظ القيادات الأمنية ورئاسة حي فيصل ومشروع الأسواق بتنفيذ القرار، الذي أصدر اليوم الإثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع آية تجمعات تضر بصحة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان والقرارات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للقضاء على الفيروس.
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