السودان يقرر إغلاق المطارات والموانئ والمعابر لمواجهة كورونا

قرر السودان إغلاق المطارات والموانئ والمعابر البرية، باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الاجتماع - إنه تم تكوين لجنة عليا لوضع التدابير التي تمنع دخول المرض إلى السودان، وتسخير المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها على أداء مهامها.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرر - في وقت سابق اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة أية اصابات محتملة بفيروس كورونا.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي عقب
وأوضح أن اللجنة وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات احترازية لمنع الاصابة بالمرض وانتشاره، وأهاب بالسودانيين التعاون مع الفرق الصحية والأمنية والموظفين
وشدد على أهمية التعاون مع الكوادر الصحية وتسهيل وصول رجال الأمن إلى المشتبه فيهم، لافتا إلى أن اختيار الدولة لأية منطقة للعزل الصحي يكون وفقا لتقديرات دقيقة وباستشارة الكوادر الطبية والصحية.
ونبه الفكي إلى ضرورة عدم التعامل مع الأمر بحساسية، وأنه يجب التعامل بحذر شديد مع الشائعات واستقاء المعلومات حول وضع المرض وعدد المصابين وكيفية التعامل معهم من خلال القنوات الرسمية.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، وستتلقى ثلاثة تقارير في اليوم حول الوضع الصحي بالبلاد.
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