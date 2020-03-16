الكويت تحيل 14موقعًا اليكترونيًا للنيابة لتعمدهم نشر الشائعات

احال وزير الإعلام الاعلام الكويتي محمد الجبري14 موقعاً إلكترونياً إلى النيابة العامة لمخالفاتها قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني - بعد رصد تجاوزات قامت بها من خلال نشر شائعات وأخبار غير دقيقة نفتها الجهات المعنية - وأدت لإحداث بلبلة أثرت على جهود الحكومة في مواجهة وباء

الإعلام الإلكتروني - بعد رصد تجاوزات قامت بها من خلال نشر شائعات وأخبار غير دقيقة نفتها الجهات المعنية - وأدت لإحداث بلبلة أثرت على جهود الحكومة في مواجهة وباء كورونا

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