عقد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مؤتمرا صحفيا، حول تطورات مواجهات فيروس كورونا في بلاده.
وقال جونسون خلال المؤتمر إن عدد الإصابات بكورونا في بريطانيا يمكن أن يتضاعف، مطالبا مواطنيه بالبقاء في المنازل لمدة 14يوما.
وأكد جونسون أهمية الحرص على التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، مع بقاء كبار السن والحوامل في المنازل.
وتابع «يجب أن يقتصر خروج المواطنين على المستشفيات وشراءالاحتياجات فقط»، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ستطبق الحجر الصحي على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة نهاية الأسبوع.
وأردف «الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة»، مؤكدا أن بريطانيا تقود حملة كبيرة مع الحلفاء من أجل مكافحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا يدعو المواطنين إلى البقاء بالمنازل: الوباء يتفشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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