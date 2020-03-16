وفاة 7 أشخاص بكورونا في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 7 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 950. وقال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدينا إلى 7 حالات والإصابات إلى 950 حالة». «ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدينا إلى 7 حالات والإصابات إلى 950 حالة». Advertisements وعرض كومو، خلال المؤتمر، جدولا يوضح عدد حالات الإصابة في مقاطعات الولاية جاء أعلاها في مدينة نيويورك بـ 463 حالة تليها مقاطعة ويستتشستر بـ 220 حالة. الإصابة في مقاطعات الولاية جاء أعلاها في مدينة نيويورك بـ 463 حالة تليها مقاطعة ويستتشستر بـ 220 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، أمس الأحد، 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

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