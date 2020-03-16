العراق: انتشار دوريات الشرطة لفرض حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا

قال قائد شرطة العاصمة العراقية بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي اليوم الاثنين إن "دوريات القيادة الثابتة والمتحركة باشرت بالانتشار في عموم العاصمة؛ لتطبيق حملة الوقاية من فيروس كورونا، والاستعداد لتطبيق حظر التجوال

في عموم العاصمة بدءا من يوم غد الثلاثاء.



وأشار موسوي في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية إلى أن جميع الطرق والسيطرات مفتوحة أمام دخول السلع والمواد

الغذائية، داعيا التجار وأصحاب المحال إلى "عدم رفع أسعار المواد الغدائية وعدم احتكار البضائع.



وأهاب قائد شرطة بغداد بالمواطنين بضرورة "الالتزام بقرارات خلية الأزمة في هذا الشأن".

وفي كردستان، أعلن الإقليم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها طفل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".