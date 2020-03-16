الأردن: عدد الحالات بالحجر الصحي بين 3 إلى 5 آلاف

أعلنت السلطات الأردنية الاثنين، أن عدد الحالات في الحجر الصحي وصل إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، وذلك في إطار الإجراءاتالاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.
وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن منطقة الحجر الصحيمغلقة عسكريًا والخدمات الطبية مسئولة عنها.
وكانت السلطات الأردنية حجرت، اليوم الاثنين، جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت حتى إشعار آخر.
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