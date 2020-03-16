وزير الاتصال الجزائري يشيد بالأصوات الداعية لوقف الحراك الشعبي بسبب الكورونا

ثمن عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية اليوم الاثنين الاصوات الداعية إلى التعقل والتوقيف المؤقت للحراك الشعبي بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه لا مانع أن يعود الحراك إلى مساره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة كورونا.



وقال بلحيمر في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إنه "بناء على محاولات القوى غير الوطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية، ونظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا، تعالت أصوات التعقل

في البلاد وفي المهجر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لتطالب بتوقف مؤقت مفيد أي هدنة وقائية".



وأضاف أن "بعض صناع الرأي طالبوا بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة، وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات".



وقال إن "الحراك انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض

وعاجز، استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية"، مركزا في حديثه على ان "هذا الحراك ذكي وسخي ويجب أن يستمر، نظرا للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي الفيروس".وأضاف أن "الذين يريدون استمرار الحراك في هذا الظرف الصعب ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة، إنما يعبرون بذلك عن تعنت انتحاري"، داعيا إلى التصدي لهؤلاء بقوة التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الملزم للجميع.وأعرب عن اعتقاده أنه لا مانع في أن تعود مسيرات الحراك إذا لم يسجل تقدم ملموس في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، داعيا إلى اليقظة وإستعمال وسائل شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام عن كل أشكال المساس بالحريات.