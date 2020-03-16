السودان يعلن حالة طوارئ صحية لمواجهة كورونا

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ الصحية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ متحدث عسكري، وكالة السودان للأنباء (سونا)، في بيان منفصل، أن الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية سيمنحون إجازة كإجراء احترازي.

وقال مجلس الأمن والدفاع في السودان، في بيان مقتضب وزعه على الإعلام، إن «مجلس الأمن والدفاع يقرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا».

وقال متحدث، اليوم الاثنين، إن السودان قرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري للبضائع.

ولم يسجل السودان، حتى الآن، سوى وفاة واحدة جراء الوباء.

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