فنلندا تعلن حالة الطوارئ وتغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا

أعلنت فنلندا حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وقررت إغلاق المدارس والجامعات.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزيرة العدل الفنلندية انا-مايا هنريكسون خلال مؤتمر صحفي حضرته رئيس الحكومة ووزراء عدة.

في الوقت نفسه، قررت الحكومة الفنلندية الإبقاء على دور الحضانة مفتوحة.

وأوضح عدة وزراء فنلنديين، في مؤتمر صحفي، أن حالة الطوارئ ستستمر حتى الثالث عشر من أبريل المقبل، مشيرين إلى أن الحكومة تستعد مثل دول أخرى في أوروبا لإغلاق الحدود جزئيا.

ودعت الحكومة الفنلندية مواطنيها الموجودين في الخارج إلى العودة إلى بلادهم، وأعلنت إلغاء كل الفعاليات الرياضية والثقافية وحظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفنلندية، وصل عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 272 شخصا حتى بعد ظهر اليوم الاثنين.

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