السعودية تعلن تعافي 3 حالات من فيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تعافي ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات التعافي إلى ست حالات. وأوضحت وزارة الصحة السعودية - في بيان صدر اليوم - أنه جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، وإجراء فحص مخبري أثبت خلوهم من الفيروس، وهم يتمتعون حالياً بصحة جيدة وخرجوا من المستشفى.

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