رئيس وزراء إقليم كاتالونيا الإسباني مصاب بكورونا

قال كيم تورا رئيس حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني، اليوم الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وإنه سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي.

وكان بيير أراجونيس نائب رئيس حكومة كاتالونيا أعلن، يوم أمس الأحد، أن التحاليل أثبتت أيضا إصابته بكورونا.

وأعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، في تغريدة في على موقع تويتر في وقت سابق اليوم الاثنين، إصابتها بالفيروس.

وباتت إسبانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، لتصل إلى 297 حالة.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 8744 حالة، مضيفة أن العاصمة مدريد كانت المنطقة الأكثر تضرراً بواقع 4665 حالة.

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