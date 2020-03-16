الأردن يفرض حجراً صحياً إلزامياً على جميع القادمين

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستفرض اعتباراً من، اليوم الاثنين، حجراً صحياً إلزامياً مدته 14 يوماً على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية؛ بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان، إن «إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية سيبدأ تنفيذها فوراً لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين».

وأوضح أن «الإجراءات تشمل فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتباراً من اليوم الاثنين فصاعداً، لمدة 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة».

وأضاف: «خلال وجودهم في الحجر الصحي في هذه الفنادق تمنع زيارتهم، وسيتم تأمينهم بجميع متطلبات الإقامة، مثل وجبات الطعام والأدوية لمن يحتاج وأي احتياجات أساسية أخرى».

وتابع العضايلة «كإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان اعتباراً من اليوم الاثنين فصاعداً، ولن يسمح بالوجود في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين ذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم».

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن «المديرية اتخذت الاثنين عدداً من الإجراءات الأمنية في محيط منطقة الفنادق في البحر الميت لتأمين الحماية وتنظيم عملية دخول المسافرين القادمين للمملكة إليها»، و«نشرت عدداً من رجال الأمن العام على مداخل تلك الفنادق حفظا للأمن والنظام».