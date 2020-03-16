ألمانيا تقرر إغلاق كل الملاعب والمرافق الرياضية

قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، اليوم الاثنين، إغلاق كل الملاعب والمرافق الرياضية. وجاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونص القرار على إغلاق كل الملاعب أمام الجمهور، إلى جانب كل المرافق الرياضية العامة والخاصة وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية.