إغلاق المساجد والمرافق الترفيهية في المغرب بسبب «كورونا»

عزز المغرب اليوم الاثنين إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة العليا للإفتاء في بيان إنها «تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من الاثنين»، مع استمرار رفع الأذان.

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان وزارة الداخلية قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح، ابتداء من الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).

ويشمل القرار أيضاً قاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب والملاعب، في حين لن يشمل الأسواق والمتاجر والمطاعم التي توفر خدمة ايصال الطلبات للمنازل.

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وأعلنت الوزارة كذلك «إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العام عدة مرات في اليوم»، تشمل مركبات الترامواي والحافلات وسيارات الأجرة، داعية المواطنين إلى عدم استعمال هذه الوسائل «إلا للضرورة القصوى (...) تفاديا للاكتظاظ وتجنباً لإحداث بؤر عدوى».

وأشارت إلى إلزام الحافلات عدم تجاوز العدد المسموح به من الركاب، مع تقليص عدد الركاب من 6 إلى 3 فقط في سيارات الأجرة الكبيرة التي تستعمل على نطاق واسع في المغرب.

واتخذ المغرب إجراءات متسارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 29 شخصاً في المملكة حتى الآن، توجت الأحد بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر.