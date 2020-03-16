قُتل ستة إرهابيين في اشتباك مع قوات الشرطة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الاثنين.

وقال البيان إن معلومات توافرت عن اختباء «مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء ببئر العب شمال سيناء (شمال شرق) واتخاذه وكراً لهم, ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية».

وأكدت الوزارة «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران, ما أسفر عن مصرع 6 عناصر».

وبحسب البيان، كان بحوزة هذه العناصر «عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 إرهابيين في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.