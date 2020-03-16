الرئيس اللبناني يشدد على تطبيق إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، أمس الأحد، بعد إعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وتابع الرئيس عون، اليوم الاثنين في قصر بعبدا، مراحل تنفيذ الإجراءات، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وتلقى الرئيس عون «سلسلة تقارير من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين اللبنانيين والمقيمين من انتشار هذا الوباء».

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة طارئة انعقدت أمس الأحد، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 29 مارس الجاري، واتخذ سلسلة قرارات تطبيقية لهذا الإعلان، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من بعد غد الأربعاء.

كما قرر المجلس إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والإدارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.

وقرر مجلس الوزراء تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية، باستثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.

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