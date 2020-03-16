مصر تغلق كافة مطاراتها لمنع انتشار «كورونا»

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، إن مصر ستعلق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من الخميس الموافق 19 وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه سيتم تطهير كل الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

وتابع مدبولي أن الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية «تكفينا لشهور ولا داعي للتسابق على الشراء».

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