رغم تزايد الوفيات.. روحاني “يزعم” بأن إيران تجاوزت ذروة كورونا‎

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الإثنين، أن بلاده تمكنت من تجاوز ”ذروة“ تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تؤكد أرقام وزارة الصحة أن عدد الوفيات والإصابات في تزايد مستمر يوميا.

ونقل وزير الصحة سعيد نمكي، اليوم، عن روحاني قوله خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بطهران: إن إيران ”انتصرت“ على فيروس كورونا و“اجتازت“ ذروة المرض.

وأضاف نمكي، وهو ينقل كلام روحاني، أن وزير الصحة ”سيشرح للجمهور كلما احتاج إليه“.

ويأتي هذا الادعاء، بينما قال علي أصغري، رئيس هيئة الإذاعة العامة الإيرانية، الأسبوع الماضي، إن ذروة تفشي فيروس كورونا سوف تبدأ في 19 من أبريل المقبل وسوف تستمر لمدة شهرين.

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وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن اليوم، عن وفاة 129 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يترفع عدد الوفيات إلى 853.

وقال جهانبور، في تصريحات صحفية، إنه ”تم تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة ووفاة 129 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية“، مضيفا أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 853 والإصابات إلى 14991 آخرين“.

ويوم أمس أعلن جهانبور، أن إيران سجلت 113 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليرتفع العدد 724، وكانت أول حالتي وفاة شهدتها إيران جراء الإصابة بهذا الفيروس في 19 فبراير الماضي، والتي جرت بمحافظة قم وسط إيران.