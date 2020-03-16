السودان.. إعلان حالة الطوارئ الصحية لمجابهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال إعلام المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: إن ”المجلس عقد اجتماعا بالقصر الرئاسي اليوم الإثنين برئاسة البرهان، وقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية لمجابهة كورونا“.

وسجل السودان حالة إصابة ووفاة بفيروس كورونا، الجمعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، أمس الأحد، عزل حالات اشتباه بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة الخرطوم.

وتحسب السودان لمنع دخول فيروس كورونا بإغلاق الحدود مع مصر، ووقف رحلات الطيران من الدول المصابة بفيروس كورونا، وعطل الجامعات والمدارس، وقرر عدم حضور الجماهير لمنافسات كرة القدم، ومنع التجمعات، وتعاطي ”الشيشة“.

وبدت العاصمة السودانية الخرطوم خالية من الازدحام المعروف في وسط المدينة، بعد بث تحذيرات من التجمعات عقب تسجيل إصابة ووفاة بالفيروس (كوفيد 19).