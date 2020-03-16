كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولاية نيويورك تسجل 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، أنها سجلت 7 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 950 حالة.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو: "ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدينا إلى 7 حالات والإصابات إلى 950 حالة".

وعرض كوممو، خلال المؤتمر، جدولاً يوضح عدد الإصابات في مقاطعات الولاية، وجاء أعلاها في مدينة نيويورك بـ463 حالة تليها مقاطعة ويستتشستر بـ220 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأحد، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحاً أن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.