كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: "كورونا" أصبح أسوأ أزمة صحية تواجه دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين في مؤتمر صحفي، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ لقطع تفشي الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جريسيوس: إن "رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا، والاختبار ثم الاختبار والاختبار".

وأضاف جربيسيوس: أن" فيروس كورونا انتشر بشكل أكبر أكثر مما كان في الصين، مؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين"، داعياً للعمل على مزيد من العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.

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كما شدد على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الوباء، مؤكدًا على أن "هناك إصابات بكورونا لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها"، موضحاً أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار كورونا.

وطلبت الصحة العالمية من جميع البلدان إيقاف تفشي الفيروس من خلال عزل الحالات؛ لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة على أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عامًا من العمر وكذلك الأطفال.

وقالت: إن "الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارًا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى"، مشيرة إلى أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلها في الصين.