كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم عدد من المساعدات الإنسانية إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنهاتكلفت بالعمل على إجلاء الطلاب السودانيين واليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية، التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفق موقع العين.

وأمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة انتشار وباء كورونا، بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، وصول طلاب سودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الإمارات.

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ولفتت الخارجية السودانية، عبر حسابها على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إلى إن الطلاب سينقلون إلى موقع حجر صحي بدولة الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.

فمنذ نشأتها والإمارات تقف بجانب جيرانها وأصدقائها في الأزمات، فهذا نهج رسخه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داخل البلاد وورثه عنه أبناؤه.

فبينما تنشغل دول العالم في إجلاء رعاياها وإغلاق حدودها منكفئة على ذاتها لمنع دخول كورونا، تفتح الإمارات أبوابها لاستقبال مواطني دول عربية كانوا عالقين في الصين ولم تتوافر لهم وسيلة للرجوع.