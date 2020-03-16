عاجل.. ماليزيا تمنع دخول الوفود السياحية إليها بسبب "كورونا"

أعلنت ماليزيا، مساء الإثنين، أنها تحظر سفر المواطنين وتمنع دخول الوفود السياحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن ماليزيا، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا، بواقع 190 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 428 حالة.

وقال وزير الصحة أدهم بابا: إن "معظم الحالات الجديدة ناتجة عن التجمعات الدينية، التي شارك فيها القادمون من بروناي وسنغافورة، وتبين إصابة بعضهم بالفيروس".

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وأوضحت السلطات الماليزية، أن نحو 16 ألف شخص حضروا مناسبة دينية في 27 فبراير الماضي لأربعة أيام متواصلة في أحد مساجد العاصمة كوالالمبور.