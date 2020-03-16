الحكومة ترخص لـ100 رحلة جوية استثنائية لترحيل الآلاف من السياح الأجانب العالقين بالمغرب

أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات استثنائية لترحيل الرعايا الأجانب، بعدما قررت المملكة إلغاء الحلات الجوية والبحرية كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة السياحة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، اتخاذ إجراء خاص هم على الخصوص الترخيص لحوالي مائة رحلة جوية استثنائية مكنت من عودة الآلاف من السياح الأجانب كانوا متواجدين بالمغرب نحو بلدانهم .

الإجراء هم، بحسب البلاغ، الرفع من طاقة الرحلات التجارية الأخيرة لشركة الخطوط الملكية المغربية ومن عدد الرحلات ، وتعبئة كافة السلطات المختصة في عدد من مطارات المملكة ، وتحسيس وكالات الأسفار وشركاتها الشريكة

وفي سياق متصل كانت السفارة الفرنسية بالمغرب قد أعلنت أمس الأحد، أن آلاف الفرنسيين تمكنوا من مغادرة المغرب نهاية هذا الأسبوع، بعد إعلان الرباط عن تعليق رحلاتها مع جل الدول الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

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وأوضحت سفارة باريس في الرباط، أن رحلات جوبة كان قد تم إلغاؤها من قبل من طرف شركات الطيران، تم تنظيمها، لإعادة باقي الفرنسيين العالقين في المغرب والراغبين في العودة لبلادهم.

وتم تنظيم رحلات استثنائية لإعادة الفرنسيين لبلادهم، انطلاقا من مطارات مراكش وطنجة وأكادير وورزازات، من طرف شركات النقل الجوي ذات التكاليف المنخفضة.