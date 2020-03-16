جائحة كورونا.. الباطرونا تقترح إعفاءات من الضرائب والقروض للمقاولات الصغرى وإنشاء صندوق لدعم المتضررين

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم لاثنين، بأهم مقترحاته لدى لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشكلت بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمقترحات تتعلق بالتدابير الوقائية لتدبير أزمة انتشار الوباء في المغرب بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، والمقاولاتية في البلاد.

وقال مصدر “اليوم24” إنَّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقدم بمقترح تعليق الرسوم الضريبية، في 31 مارس الجاري، وكذا أعباء الرواتب المتعلقة بجميع القطاعات، وأيضًا تعليق المساهمات في CNSS، وتعليق أداء الديون للبنوك، باستثناء القطاعات، التي لا تعاني أزمة، ولا يؤثر وباء “كورونا” على أنشطتها.

ونصت مقترحات الـCGEM،أيضًا، على ضرورة تعليق المراجعات الضريبية بالنسبة إلى توقيف الإجراءات، التي تعمل بها إدارة الضرائب لاستخلاص الجبايات المتعلقة بـATD، كما تقترح أيضًا، تحديد الخسائر في تعويض الوظائف بالنسبة إلى ذوي الأجور المنخفضة عن طريق CNSS في حالة خسارتها، بسبب حالات التسريح المتعلقة بالركود، بسبب الوباء.

ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إنشاء صندوق دعم للقطاعات المتضررة، التي لن تكفيها الإجراءات المذكورة أعلاه، وأعلنَ الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنَّ جائحة فيروس كورونا قوة قاهرة، فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع العمومية الاقتصادية إلى حدود اللحظة.

وقال مصدر “اليوم24” إنّ الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد، الخميس الماضي، اجتماعا لتدارس موضوع توقيف بعض الأنشطة مؤقتًا، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم بما فيه المغرب، وحضره ممثلون عن الفيدراليات المقاولاتية، والصناعية واستنادا إلى ذلك، خرجت الـCGEM بهذه المقترحات.