بسبب كورونا.. تعليق جلسات المحاكم ابتداء من اليوم

في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن اليوم الإثنين هن تعليق انعقاد جلسات المحاكم.

وأصدر وزير العدل بتنسيق مع رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية اليوم الإثنين، بلاغا يعلنون فيه عن تعليف انعقاد الجلسات بمختلف محاكم الملكة ابتداء من اليوم الإثنين، إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات الكتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها، ومن منطق الحرص على ضمان الأمن الصحي.

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وكان رئيس النيابة العامة، قد وجه اليوم الاثنين، دورية للوكلاء العامين، ووكلاء الملك، من أجل تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، إذا لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار، في المرحلة الحالية، على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، التي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية، أو القضايا الخطيرة.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى عدم تعيين قضايا جديدة في الجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة، أو الخطيرة، أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات، التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.

ودعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الفيروس ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة، التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة، ولمس الأشياء والأوراق، والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة، مذكرا بأن السلطات الصحية دعت إلى تجنب الاتصالات المباشرة، واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند لمس الأشياء، والأوراق، وباقي التجهيزات، التي يستعملها أشخاص آخرون.