تشجيعا للزوم المنازل في عز خطر كورونا.. حاتم عمور يقرر التكفل ب4 عائلات ويطالب الفنانين باتباع نفس الخطوة

قرر الفنان، حاتم عمور، التكفل بـ 4 عائلات، كخطوة تضامنية، تزامنا مع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بغلق المطاعم، والمقاهي، مع وجود عائلات يحتاج معيلوها إلى الخروج للبحث عن لقمة العيش.

وأعلن عمور، اليوم الاثنين، عبر حساباته على مواقع التواصل عن خطوته التضمانية، وكتب: “ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها، ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل..”

وطالب عمور زملاءه في الساحة الفنية باتخاذ نفس الخطوة، إذ أضاف: “أرجو من الفنانين، والمشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.

وكان الإعلامي يوسف بلهيسي، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن تخصيصه جزءً من راتبه للتكفل بعائلة، أو اثنين، خطوة منه تجاه مستخدمي المقاهي، والمطاعم والمرافق، التي تغلق أبوابها كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، مناديا هو الآخر بالتكافل المجتمعي في هذه الظرفية.