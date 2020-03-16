مغاربة عالقون في مطار إسطنبول ويدعون السفارة المغربية إلى التدخل – فيديو

بعد إعلان المغرب تعليق الرحلات الجوية من وإلى تركيا، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي، شهد مطار إسطنبول، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد كبير من المسافرين المغاربة، الذين يودون العودة إلى بلدانهم.

وطالبت مواطنة مغربية، عبر بث مباشر على صفحتها في فايسبوك، القنصلية المغربية بالتدخل، لحل أزمة سفرها، وباقي المغاربة العالقين معها في مطار إسطنبول، مشيرة إلى أن القنصلية، والسفارة، بعد التواصل معهما، لم تقدما لهم إجابات شافية، وأضافت أنهم منذ الخامسة صباحا وهم عالقين في المطار، ولم تدخل أي جهة لحل مشكلتهم.

واستنكرت المسافرة المغربية “تماطل السفارة المغربية في أداء مهمتها في التواصل مع رعاياها في إسطنبول، مسترسلة أن “جميع الأجانب، الذين التقيناهم هذا اليوم قدمت طائرات من بلدانهم لترحيلهم، ولم يبق سوانا هنا”.

وأشارت المواطنة المغربية إلى “أن أغلب المغاربة الموجودين في المطار سياح لا يملكون مقرا للسكن، وتحويل المال، الذي قد يساعدهم في تدبير شوؤن إقامتهم، متوقف”.

وقد شرعت السلطات المغربية، أمس الأحد، في تعليق جميع الرحلات الجوية، لنقل المسافرين من وإلى ترابها، في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.