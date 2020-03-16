"كاحول لافان" يتقدم بمشروع قانون يمنع متهما جنائيًا من تشكيل حكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت الكتلة البرلمانية لقائمة "كاحول لافان" مساء اليوم الإثنين، مشروع قانون ينص على منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها، وذلك بعد ساعات على تكليف رئيس القائمة، بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة، عقب حصوله على توصية 61 عضو كنيست.

وكان حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، قد تقدم في وقت سابق اليوم، بمشروع قانون يمنع من تم تقديم ضده لائحة اتهام من تولي منصب رئيس حكومة انتقالية