5 قتلى في هجوم مسلح بالولايات المتحدة بينهم شرطيان

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 5 أميركيين، اليوم الإثنين، في هجوم شنّه مسلح في مدينة سبرينغفيلد الواقعة ضمن ولاية ميزوري الأميركية.
وأوضحت مديرية أمن المدينة في بيان، أن منفذ الهجوم دخل محطة وقود، وقتل 3 مدنيين، من العمال والزبائن، كانوا في المحطة.
وأفاد البيان بأن تبادلا لإطلاق النار جرى بين المسلح واثنين من الشرطة، قتلا على إثره.
وأشار البيان إلى أن المهاجم وُجد مقتولا برصاصة من سلاحه داخل المحطة.
وذكر أن أسباب الهجوم غير معروفة حتى اللحظة، وما تزال التحقيقات جارية حول الحادثة.
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